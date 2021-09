Pastore torna a giocare: mezz’ora in campo con l’Elche. Ok Bianda, delude Milanese

AS ROMA NEWS – Javier Pastore torna a calcare i campi di calcio. Il Flaco, che ha deciso di lasciare la Roma in estate dopo essere stato messo fuori rosa, ha esordito ieri in Liga con la maglia dell’Elche.

Pastore è sceso in campo al minuto 61 di gioco, quando il match era sull’1 a 1, punteggio con cui si concluderà la sfida interna contro il Levante. Il Flaco non incide, ma è comunque soddisfatto: “Molto felice di giocare di nuovo dopo tanto tempo. La mia prima partita con l’Elche in Liga. Punto importante per continuare a migliorare“, le sue parole affidate ai social al termine del match.

Giocano titolari invece due giocatori della Roma in prestito: il primo è William Bianda, che parte titolare col Nancy nel pareggio interno contro il Le Havre. Buona prestazione del difensore francese, ma la sua squadra non va oltre l’1 a 1 e resta fanalino di coda della Ligue 2.

Esordio dal primo minuto per Tommaso Milanese con la maglia dell’Alessandria: il giovane centrocampista però non riesce a farsi notare, e viene sostituito dal suo allenatore al 58′, mentre i suoi erano in vantaggio 2 a 1 sul campo del Lecce. Poi però arriva la rimonta dei salentini, che vincono 3 a 2 sfruttando la superiorità numerica della ripresa.

Giallorossi.net – F. Turacciolo