Zakaria, il ds del Borussia M’Gladbach: “Faremo di tutto per convincerlo a restare con noi”

CALCIOMERCATO ROMA NOTIZIE – Max Eberl, direttore sportivo del Borussia Moenchengladbach ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport Deutsche nel corso delle quali ha reso noto di voler blindare Denis Zakaria.

“Faremo di tutto per presentare offerte ai giocatori che poi verranno accettate. Il calciatore sa quanto è importante per noi, vogliamo convincerlo che restare è la scelta giusta“.

Zakaria, 24 anni, è un centrocampista svizzero che la Roma ha corteggiato durante lo scorso mercato estivo e che resta un obiettivo anche per gennaio, considerando i problemi nel reparto di Mourinho, che non sembra considerare Villar e Diawara congeniali alla sua idea di calcio.

Il mediano è in scadenza di contratto, e se non rinnoverà il suo accordo con il Borussia è destinato a lasciare il club a parametro zero. La Roma è pronta a farsi avanti già a gennaio qualora Zakaria non prolungasse il suo legame con i tedeschi.