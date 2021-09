Vina, problema al ginocchio: si teme una lieve distorsione, verso il forfait per Verona-Roma

AS ROMA NEWS – Tegola in casa Roma alla vigilia della partita contro l’Hellas Verona: Matias Vina è in forte dubbio per la gara del Bentegodi a causa di una botta rimediata al ginocchio.

Lo riferisce in questi minuti il giornalista Alessandro Austini de Il Tempo su Twitter: il colpo lo avrebbe subito nell’allenamento prima di Roma-Cska Sofia di giovedì scorso.

Il giocatore avverte ancora dolore, e a Trigoria temono che si tratti di una lieve distorsione al ginocchio. Si va purtroppo verso il forfait di Vina per la gara di domani: Calafiori pronto alla seconda gara consecutiva da titolare.