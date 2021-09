Primavera, un grande Felix non basta alla Roma: col Milan finisce 2 a 2

AS ROMA NEWS – Finisce in parità la sfida tra la Primavera della Roma e quella del Milan, con i rossoneri che in casa riescono a fermare sul 2 a 2 la formazione giallorossa.

Primo tempo scoppiettante: vantaggio giallorosso con il solito Felix, anche oggi il migliore in campo. Pareggio dei rossoneri con Di Gesù, a segno con un sinistro imparabile.

La gara si infiamma e Oliveras inventa un grandissimo gol, saltando in slalom tre giocatori e poi battendo Desplanches con freddezza. Il Milan però non molla e riesce a trovare la parità con un rigore piuttosto dubbio realizzato da Capone.

Nella ripresa la Roma spinge più dei rossoneri alla ricerca del vantaggio. Al 56′ Alberto De Rossi cambia in attacco: fuori Satriano e Volpato, dentro Voelkerling e Cassano. L’attaccante svedese si fa vedere subito con un bello spunta in velocità sulla sinistra, ma il suo cross a centro area per Felix viene respinto in extremis.

Il Milan è pericoloso su punizione: al 68′ Amore coglie la traversa dopo un calcio piazzato dal limite. Due minuti dopo è Cassano, servito da Felix, a calciare a giro dal limite mandando la palla fuori di un soffio. L’attaccante ghanese trascina da solo tutto il reparto e crea diversi pericoli con le sue accelerazioni.

Gli ultimi dieci minuti sono un ribaltamento di fronte continuo: le squadre sono stanchissime e si allungano inesorabilmente. Le occasioni potenziali si susseguono, ma manca la lucidità. Finisce 2 a 2, la Roma porta a casa un punto dopo le due vittorie iniziali.

Giallorossi.net – A. Fiorini

IL TABELLINO DEL MATCH

MILAN (4-3-2-1) : Desplanches; Coubis, Stanga, Bosisio [C], Bozzolan (88′ Kerkez); Di Gesù, Tolomello (67′ Bright), Alesi; Traoré (67′ Amore), Capone (C) (81′ Obaretin); Rossi (88′ Roback).

A disp.: Nava (GK), Pseftis (GK), Polenghi, Foglio, Björklund, Gala, Sette.

All.: Giunti.

AS ROMA (3-4-1-2) : Mastrantonio; Ndiaye, Morichelli (C), Feratovič; Missori (71′ Di Bartolo), Faticanti (88′ Dicorato), Tahirović, Olivares (71′ Rocchetti); Volpato (57′ Cassano); Satriano (57′ Voelkerling Persson), Afena-Gyan.

A disp.: Berti (GK), Baldi (GK), Zajšek, Ngingi, Louakima, Verrengia, Vetkal.

All.: De Rossi.

Arbitro: Sig. Fabio Pirrotta di Barcellona Pozzo di Gotto.

Marcatori: 5′ Afena-Gyan (AS Roma), 13′ Di Gesù (AC Milan), 15′ Oliveras (AS Roma), 24′ rig. Capone (AC Milan).

Ammoniti: 23′ Morichelli (AS Roma), 32′ Tolomello (AC Milan), 54′ Rossi (AC Milan), 80′ Bozzolan (AC Milan).

Espulsi: –