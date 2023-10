Vittoria in rimonta della Roma Primavera: Samp ko al Tre Fontane (3-1)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Bella vittoria in rimonta della Roma Primavera che questo pomeriggio al Tre Fontane ha superato la Sampdoria per 3 a 1.

Match cominciato male per i ragazzi di Guidi: al 33esimo di gioco sblocca il match Lemina per i doriani. Ma i giallorossi non si perdono d’animo, nonostante la prima frazione si chiuda sull’1 a 0 per gli ospiti.

Nella ripresa infatti la Roma alza i ritmi i ribalta il match: segna prima Keramistis, difensore col vizietto del gol, ben servito in area da una sponda aerea di Golic. Poi è Marazzotti a chiudere col mancino una splendida azione tutta di prima dei giallorossi e a operare il sorpasso.

Nel recupero chiude i giochi capitan Cherubini, lanciato in campo aperto da Alessio: il sette giallorosso scappa via in velocità e da posizione decentrata batte con un perfetto tocco di sinistro il portiere avversario per il 3 a 1 finale.

Giallorossi.net – A. Fiorini

IL TABELLINO DEL MATCH

ROMA (4-3-2-1): Marin; Louakima, Keramitsis, Golic, Ienco; Louakima (70′ Ivkovic), Pisilli (61′ D’Alessio), Vetkal, Guerrero (45′ Mannini); Pagano (61′ Marazzotti), Cherubini; Misitano (45′ Alessio).

A disp.: Marcaccini, Plaia, Cichella, Bolzan, Reale, Mlakar.

All. Federico Guidi.

SAMPDORIA (4-3-3): Scardigno, Porzi, Lotjonen, Costantino, Porcu; Chilafi, Conti (62′ Dacourt), Valisena (62′ Djalti), Chilafi: Lemina (54′ Ntanda-Lukisa), Polli (80′ Gomes Scarpino), Alesi (80′ Devic).

A disp.: Gentile, Uberti, Pellizzaro, Pozzato, Buyla, Balduzzi.

All. David Sassarini