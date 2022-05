Voeller lascia il Bayer Leverkusen: “Ora potrò passare più tempo a Roma”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Rudi Voeller chiude la sua lunga avventura da direttore generale del Bayer Leverkusen. La notizia era stata annunciata proprio dai canali ufficiali del club tedesco mesi fa, ma ora l’ex attaccante della Roma fa il punto sulla propria situazione personale parlando a Sky Sport.

“Sono felice di avere più tempo a disposizione dopo decenni in cui sono stato dentro al calcio con ruoli diversi. Dico sempre che sono mezzo romano. Sono anche sposato con una romana. Siamo stati a Roma ogni tanto negli ultimi anni, ma vorremmo esserci un po’ più spesso in futuro. Lì potremo divertirci”.

Sull’addio al calcio giocato: “Credo che la carriera di giocatore sia stata molto più difficile da lasciare. All’epoca avevo 36 anni, e avrei voluto giocare un altro paio d’anni in più, ma il ginocchio non si è più piegato. Non c’è niente di più bello che fare del tuo hobby una professione e essere un professionista di calcio è la cosa più bella che ci sia.

Poi sono arrivate le altre funzioni all’interno del club o del DFB. Erano divertenti, ma comportavano molte più responsabilità rispetto alla carriera da calciatore. All’epoca era difficile per me fermarmi, ma ora nel fine settimana, anche se c’è un po’ di malinconia, non sarà difficile“.