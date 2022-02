Volpato croce e delizia: la Roma Primavera non va oltre l’1 a 1 sul campo del Sassuolo

AS ROMA NEWS – La Roma non riesce a ritrovare la strada della vittoria per la quarta partita consecutiva, andando a pareggiare per 1 a 1 sul campo del Sassuolo.

Subito in vantaggio i padroni di casa: cross dalla destra in area di rigore, Aucelli è libero di calciare e mette alle spalle di Mastrantonio con il piattone.

La Roma però non si scompone e trova quasi subito il gol del pareggio con Volpato, a segno con un bel destro potente dall’interno dell’area, imbeccato da Missori.

Nella ripresa la Roma spinge e va vicina al gol in più occasioni, la più ghiotta capita sul piede di Volpato che tutto solo davanti al portiere avversario calcia malissimo mandando alle stelle.

Come se non bastasse, il dieci giallorosso rovina definitivamente la sua prestazione facendosi cacciare: prima interviene duro sulla caviglia di un avversario, e poi applaude ironicamente l’arbitro, che decide di allontanarlo dal campo.

In dieci la Roma soffre, ma cerca lo stesso di trovare il gol della vittoria, che sfiora nel finale con Pagano. I ragazzi di De Rossi protestano anche per un rigore non assegnato dal direttore di gara per un fallo di mano di Paz e dopo il fischio finale si accende una mischia, subito sedata dall’intervento dell’allenatore giallorosso a calmare gli animi.

Nonostante l’astinenza da vittoria i giallorossi restano saldamente in testa alla classifica, il Cagliari secondo resta a distanza di sicurezza.

Giallorossi.net – A. Fiorini

IL TABELLINO DEL MATCH

US SASSUOLO CALCIO (4-3-3) : Vitale; Yeferson Paz, Flamingo, Miranda, Macchioni (62′ Pieragnolo); Ngingi (62′ Kumi), Casolari, Aucelli; Abubakar (62′ Forchignone), Samele, Mata (79′ Diawara).

A disp.: Zacchi (GK), Loeffen, Cehu, Ferrara, Mandrelli, Foresta, Baldari.

All.: Bigica.

AS ROMA (3-4-1-2) : Mastrantonio; Ndiaye, Morichelli, Vicario; Missori, Faticanti (84′ Di Bartolo), Tahirovic, Rocchetti (52′ Tripi); Volpato; Voelkerling Persson (84′ Padula), Satriano (70′ Pagano).

A disp.: Berti (GK), Baldi (GK), Cassano, Scandurra, Louakima, Bianchino, Chesti, Falasca.

All.: De Rossi.

Arbitro: Sig. Marco Monaldi di Macerata.

Assistente 1: Sig. Giacomo Pompei Poentini di Pesaro.

Assistente 2: Sig. Riccardo Pintaudi di Pesaro.

Ammoniti: Abubakar, Tahirovic, Flamingo, Satriano.

Espulsi: Volpato.