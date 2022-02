AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti.

Queste tutte le ultimissime di mercoledì 16 febbraio 2022:

Ore 11:20 – DA DOMANI IN VENDITA I BIGLIETTI DI ROMA-LAZIO – Scatterà domani alle 12 la possibilità di acquistare i tagliandi per la stracittadina di ritorno in programma nel weekend 19-20 marzo, con data e orario ancora da definire. Lo annuncia il sito dell’AS Roma.

Ore 10:40 – OCCHI SU JOAN RUIZ DEL VILLARREAL – La Roma guarda al futuro e segue attentamente Joan Ruiz, centrocampista classe 2003 delle giovanili del Villarreal. Il suo contratto con il club spagnolo è in scadenza a giugno e l’accordo per il rinnovo sembra ormai irraggiungibile: non c’è intesa sulle cifre e sul progetto futuro. La Roma tenta il colpo a parametro zero. Lo scrive Calciomercato.com.

Ore 10:20 – PAU LOPEZ: “SBAGLIAI AD ANDARE ALLA ROMA” – “In carriera solo a Roma ho avuto qualche stagione complicata, non ero più sui miei livelli. Ho deciso di venire al Marsiglia sapendo di poter sbagliare, al Betis mi trovavo bene ma sentivo di dover cambiare e andare a Roma. Ma col senno di poi, mi sbagliavo. Ora sono di nuovo felice“. Lo ha detto l’ex portiere giallorosso Pau Lopez.

Ore 10:00 – JUVE-ZANIOLO, PISTA SEMPRE PIU’ CALDA – La pista Zaniolo alla Juve è sempre più calda. Lo scrive l’edizione odierna di Tuttosport. Il giocatore della Roma è in pole position nella lista estiva del ds juventino Federico Cherubini. Alla Continassa tutti vogliono Zaniolo. E a Trigoria, in assenza di un rinnovo di contratto, potrebbero trovarsi a dover sacrificare l’azzurro in nome del bilancio.

Ore 9:40 – OGGI ALLE 17 TORNA IN CAMPO LA PRIMAVERA – Oggi alle 17 (diretta Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre) la Roma Primavera fa visita al Sassuolo di Emiliano Bigica, match valido per la diciannovesima giornata di campionato. I giallorossi, che comandano il torneo con 41 punti (+7 sul Cagliari secondo), mancano il bottino pieno da tre partite.

Ore 9:15 – SIVIGLIA SU CRISTANTE, IL MILAN VUOLE VERETOUT – Monchi punta Bryan Cristante, mentre il Milan corteggia Veretout: la Roma chiede 20 milioni sia per l’azzurro che per il francese. Lo riferisce la Gazzetta dello Sport oggi in edicola.

Ore 8:55 – OFFERTA FARAONICA DELLO SPARTAK A MIKHITARYAN – Lo Spartak Mosca tenta Mkhitaryan: offerto un contratto faraonico al giocatore giallorosso in scadenza di contratto.

Ore 8:30 – CALVARESE PIOMBA NELLO STANZINO DI ABISSO, APERTA UN’INDAGINE – La procura federale ha aperto un’inchiesta per i fatti accaduti dopo Roma-Genoa… LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

(In aggiornamento…)

Seguici su TWITTER e FACEBOOK per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma!