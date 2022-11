Volpato rinuncia al Mondiale con l’Australia e aspetta la chiamata dell’Italia

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Cristian Volpato rinuncia alla convocazione dell’Australia per il prossimo Mondiale in Qatar, al via tra pochi giorni.

Il commissario tecnico della nazionale australiana ha dichiarato: “Era nella lista dei 26, lunedì ci ho parlato tre volte, si è preso del tempo e alla fine non se l’è sentita“.

Volpato, 19 anni tra pochi giorni, ha preferito non rispondere alla chiamata dell’Australia e potrà quindi giocare ancora per l’Italia. Lo fa sapere il giornalista Alessandro Austini su Twitter.