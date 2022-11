Wijnaldum è ancora indietro: rientro a febbraio, e dal mercato…

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Ombre si addensano sul rientro in campo di Georginio Wijnaldum e arrivano questa mattina dalle colonne della Gazzetta dello Sport.

Secondo il quotidiano sportivo milanese, il rientro del centrocampista olandese, originariamente previsto per gennaio, va piuttosto a rilento per via della terapia conservativa adottata.

“Wijnaldum è ancora indietro“, titola la Gazzetta e nell’articolo si paventa addirittura un possibile ritorno in campo a marzo. Per il Corriere dello Sport invece il giocatore molto probabilmente sarà di nuovo a disposizione di Mou soltanto per febbraio.

Non è da escludere che, nel caso in cui il recupero di Wijnaldum dovesse slittare ulteriormente, Tiago Pinto possa decidere di intervenire sul mercato a gennaio con l’acquisto di un altro centrocampista.

Fonte: Gazzetta dello Sport / Corriere dello Sport