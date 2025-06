Wesley, il ds del Flamengo: “Roma o Juve? Vedremo. Ma per meno di 30 milioni non parte”

Nel Flamengo che brilla al Mondiale per Club, un ruolo chiave lo gioca José Boto, direttore sportivo portoghese con un passato tra Benfica e Shakhtar. Proprio Boto ha acceso i riflettori su uno dei talenti più ambiti del club brasiliano, Wesley, finito nei radar di Roma e Juventus.

Intervistato da La Gazzetta Sportiva, il dirigente ha fatto chiarezza sulla situazione del terzino classe 2003: “Chi è in vantaggio tra Roma e Juve? Ufficialmente nessuno, ufficiosamente… vedremo”.

Poi si passa alla valutazione del giocatore, e su questo Boto è molto chiaro: “Chi parla di 20 milioni è fuori strada: per meno di 30 non lo lasciamo. Wesley è pronto per l’Europa, ma non siamo costretti a venderlo. Se ne riparlerà dopo il Mondiale”. Un segnale forte per chi vuole il giovane laterale.

Fonte: Gazzetta Sportiva