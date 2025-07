Wesley, “like” al post della Roma. Massara al lavoro per chiudere

Wesley resta il nome in cima alla lista della Roma per rinforzare la fascia destra. Il terzino del Flamengo è il profilo indicato da Gian Piero Gasperini, che lo vorrebbe al più presto a disposizione a Trigoria per iniziare il lavoro in vista della nuova stagione.

Intanto, sui social è arrivato un piccolo segnale che ha acceso l’entusiasmo dei tifosi giallorossi: il classe 2003 ha messo un like a un post della Roma sul ritorno di Federico Guidi alla guida della Primavera. Un dettaglio che non è sfuggito ai più attenti, alcuni dei quali hanno subito commentato con un eloquente “Grande”.

Nel frattempo, il d.s. Massara lavora con determinazione per chiudere l’operazione: l’obiettivo è portare Wesley nella Capitale per una cifra attorno ai 25 milioni, cercando uno sconto rispetto ai 30 richiesti dal Flamengo.