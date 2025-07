Attacco Roma, corsa a tre: a breve la scelta

Una poltrona per tre. È il rebus offensivo che la Roma spera di risolvere nei prossimi giorni, mentre Gian Piero Gasperini scalpita per avere i primi rinforzi a disposizione. Dopo il boom di entusiasmo con oltre 40 mila abbonamenti sottoscritti, il tecnico giallorosso da oggi sarà al lavoro fianco a fianco con il d.s. Frederic Massara per accelerare sul mercato.

Il primo reparto a essere sistemato potrebbe essere proprio l’attacco, con tre nomi entrati nella fase calda: Georges Mikautadze, Nikola Krstovic e Lorenzo Lucca. Il georgiano, attualmente in uscita dal Lione, rappresenta al momento la pista più percorribile. Gasperini, però, apprezza molto anche Krstovic, che il Lecce continua a valutare 35 milioni: una cifra alta, ma che potrebbe essere limata inserendo alcune contropartite tecniche dalla Primavera.

Nelle ultime ore si è fatta nuovamente strada anche la candidatura di Lucca. L’attaccante dell’Udinese, seguito pure da Napoli e Milan, potrebbe rientrare in corsa visto lo stallo delle altre trattative. Ma anche in questo caso l’ostacolo principale è il prezzo: i friulani partono da una richiesta di 40 milioni. Entro fine settimana, assicurano da Trigoria, è attesa una decisione.

In uscita, invece, si avvicina la fumata bianca per Eldor Shomurodov al Basaksehir: il club turco è pronto a versare 7 milioni complessivi per l’operazione.

