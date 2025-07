Boniek promuove la nuova Roma: “Con Gasperini e Massara ora si fa sul serio”

Zibi Boniek torna a parlare della Roma. L’ex numero 7 giallorosso lo ha fatto in un’intervista rilasciata a Il Tempo, nella quale ha commentato la nuova stagione che attende il club. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni del quotidiano romano.

La Roma è passata da Souloukou, Ghisolfi e De Rossi a Ranieri, Massara e Gasperini. Cosa pensa di questa nuova struttura?

«Penso che sia molto meglio adesso, soprattutto per quanto riguarda la presenza di figure come Massara e Ranieri. E poi Gasperini è una garanzia, è un allenatore che lavora tanto e bene. La speranza è che tutto fili liscio».

Non tutti erano entusiasti di Gasperini. Che reazione si aspetta dall’Olimpico?

«Assolutamente positiva. Gasperini ha sempre curato gli interessi della squadra dove allenava. Sicuramente si può dire che non era troppo simpatico, ma il motivo è semplice: era bravo e vinceva, e una figura così non è mai troppo simpatica. La reputo un’ottima scelta, è uno con esperienza. Nell’ambiente romano, dove capita che la squadra si possa rilassare, è importante avere un tecnico che tiene duro e fa lavorare i giocatori. Poi, se è una scelta di Ranieri, sono molto fiducioso».

Al primo gol in giallorosso di Dovbyk, lei scrisse sui social che ne avrebbe fatti una quindicina.

«Ne ha fatti 17 in totale, mi sono sbagliato di 2» (ride).

L’attaccante ucraino l’ha convinta? Punterebbe ancora su di lui?

«Ha segnato tanti gol, ma vorrei vederlo dialogare maggiormente con i compagni. Quando gli arriva la palla giusta riesce a sfruttarla, però vorrei vederlo più partecipe nel gioco. Comunque, ha realizzato 17 gol e resta un ottimo investimento».

Condivide la scelta di effettuare la preparazione estiva a Trigoria, nonostante il caldo e gli allenamenti duri di Gasperini?

«Basta allenarsi la mattina e la sera e il problema è risolto. L’importante è effettuare una preparazione vera e propria, dalla quale si otterranno soltanto dei vantaggi».

Che rapporto ha con i Friedkin?

«Se ci vediamo ci salutiamo, ma non c’è nessun rapporto. Non è che ci chiamiamo al telefono».

Le piacerebbe tornare alla Roma?

«Beh, l’ho già detto tante volte…».

