Con Gasp torna la Roma brasileira: Wesley e Rayan nel mirino

La nuova Roma continua a parlare portoghese. Nonostante l’addio di Ghisolfi, l’indicazione arrivata da Gasperini è rimasta chiara anche con l’arrivo di Massara: cercare rinforzi di qualità in Sudamerica, con un occhio di riguardo al Brasile, scrive oggi Il Messaggero.

Il nome cerchiato in rosso da settimane resta quello di Wesley del Flamengo, considerato un tassello chiave per rinforzare la fascia destra. I contatti tra i club non si sono mai interrotti nel weekend, ma l’accordo definitivo ancora non c’è. Il Flamengo continua a chiedere 30 milioni, mentre la Roma punta ad abbassare la cifra a 25 milioni complessivi, bonus inclusi. Non è ancora partita un’offerta ufficiale, ma l’opzione alternativa resta viva: far intervenire l’Everton, club della galassia Friedkin, per acquistare Wesley e poi girarlo in prestito con diritto o obbligo di riscatto ai giallorossi.

Nel frattempo, Massara tiene calde anche le alternative: torna d’attualità Pubill dell’Almeria, e resta sul taccuino Zortea, reduce da una buona stagione a Cagliari. Sempre in casa Flamengo piace anche Leo Ortiz, centrale con passaporto italiano, che a gennaio compirà 30 anni. Il prezzo è fissato attorno ai 15 milioni, ma su di lui si è già mossa anche la Juventus.

Intanto, si monitora un altro talento verdeoro: Rayan Vitor Simplício Rocha, classe 2006, esterno offensivo del Vasco da Gama. Il suo ruolo non rappresenta oggi una priorità per la Roma, ma nei piani della dirigenza c’è anche l’inserimento di un vice Soulé. A soli 18 anni, Rayan ha già attirato l’interesse di diversi club europei ed è finito sotto osservazione anche da parte di Carlo Ancelotti, in ottica nazionale maggiore.

Nel reparto offensivo, la situazione è ancora in costruzione: dopo la partenza di Abraham e con Shomurodov vicino al trasferimento al Basaksehir (mancano solo gli ultimi dettagli), il solo Dovbyk è attualmente a disposizione per l’inizio del ritiro. La Roma ha due obiettivi principali: Krstovic, che ha rifiutato il Leeds e vuole restare in Italia (con l’Atalanta sullo sfondo), e Mikautadze, in uscita dal Lione che lo valuta 25 milioni di euro.

A centrocampo, infine, Gasperini attende il rinforzo giusto. In cima alla lista c’è O’Riley, ma nelle ultime ore è rispuntato anche il nome di Orkun Kökçü, in uscita dal Benfica. La Roma ha già effettuato un sondaggio, ma deve fare i conti con l’interesse forte dell’Inter. Prima, però, bisognerà chiudere un’uscita: quella di Paredes, per cui si attende la proposta del Boca Juniors, con la Roma che non intende scendere sotto i 3,5 milioni.

Fonte: Il Messaggero