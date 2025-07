Trequarti di Roma

La chiave per il futuro della Roma passa dalla fantasia in attacco, specialmente sulla trequarti. Gian Piero Gasperini lo sa bene: è lì che ha trovato i suoi maggiori successi, con assist, gol e gioco dei trequartisti, esterni o seconde punte. Ma come evidenzia oggi Il Messaggero (A. Angeloni), la Roma deve ancora completare quel reparto, e Gasp è perfettamente consapevole che c’è molto da costruire.

Partiamo dai giocatori già a disposizione, quelli che si presenteranno al raduno domenica prossima: da sinistra a destra troviamo El Shaarawy, Pellegrini, Dybala, Soulé, Baldanzi e Dovbyk. Tra questi, Pellegrini e Dybala stanno ancora recuperando pienamente la forma.

Sul fronte mercato, la strategia è chiara: puntare su giovani non troppo avanti con l’età, con ingaggi sostenibili e cartellini abbordabili. È in questo contesto che spicca Rayan Victor Simplício Rocha, ala destra del Vasco da Gama appena diciottenne, un talento paragonabile a Vinicius o, più realisticamente, a Leao, che costerebbe intorno ai 15 milioni.

Tra le nuove piste spunta anche Hákon Arnar Haraldsson, 22 anni, centrocampista offensivo islandese, poco prolifico ma capace di ricoprire il ruolo di trequartista, con 7 gol in due anni al Lille.

Matthew Sean O’Riley, invece, è più abile nella manovra centrale che sulle fasce, mentre per sostituire Shomurodov la Roma guarda con interesse a Georges Mikautadze, insieme a Nikola Krstovic, il cui costo però è più elevato.

Infine, c’è Laurienté, profilo simile a quello di Lookman, che completa la lista dei candidati. Insomma, la corsa per rinforzare la trequarti è aperta: c’è ancora molta Roma da costruire.

Fonte: Il Messaggero