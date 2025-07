Calciomercato Roma, i giallorossi vogliono El Aynaoui: offerta da 20 milioni al Lens

La Roma ha mosso i primi passi ufficiali per Neil El Aynaoui, centrocampista classe 2001 in forza al RC Lens. A riportarlo è Fabrizio Romano. Il club giallorosso ha presentato una prima offerta da 20 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni del mediano franco-marocchino, reduce da una stagione positiva in Ligue 1.

Nonostante la proposta sia considerata importante, il Lens non ha ancora aperto alla cessione. La dirigenza del club francese valuta il giocatore a una cifra superiore e intende ottenere un rilancio prima di lasciarlo partire.

El Aynaoui è considerato un profilo ideale per il nuovo progetto tecnico della Roma, che cerca rinforzi a centrocampo capaci di unire qualità tecnica e intensità.

I contatti tra le parti proseguiranno nei prossimi giorni, con la Roma intenzionata a stringere i tempi per anticipare la concorrenza. L’obiettivo è portare a Trigoria un centrocampista giovane ma già pronto.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 7, 2025