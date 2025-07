Chi è Neil El Aynaoui, il metronomo franco-marocchino che fa girare il Lens

Il nome circola ormai con insistenza: Neil El Aynaoui è entrato nel mirino della Roma, che avrebbe già presentato al Lens un’offerta da 20 milioni di euro per assicurarsene le prestazioni. Un profilo forse ancora poco conosciuto al grande pubblico, ma che in Francia si sta imponendo come uno dei centrocampisti più completi e affidabili della Ligue 1.

Nato a Nancy il 2 luglio 2001, El Aynaoui ha mosso i primi passi nel club della sua città prima di approdare al Lens nell’estate del 2023. Dopo una prima stagione di rodaggio, l’ultima annata ha segnato la sua definitiva esplosione: 24 presenze in campionato, 8 gol realizzati, di cui ben 4 su rigore, e un ruolo sempre più centrale nello scacchiere tattico di Will Still. La sua affidabilità gli è valsa anche il riconoscimento di MVP della squadra in diverse occasioni.

Fisico asciutto ma strutturato (1,85 m), El Aynaoui è un centrocampista che unisce intelligenza tattica e qualità tecniche. Nasce regista, ma si è evoluto in un mediano moderno, capace di rompere il gioco, ripartire in verticale e inserirsi negli spazi. Ha piedi puliti, senso della posizione, freddezza dal dischetto e uno stile di gioco lineare ma efficace. Non è un fuoriclasse da highlights, ma un uomo squadra, di quelli che fanno la differenza sul lungo periodo.

La Roma lo segue da vicino e il profilo combacia con l’identikit tracciato da Gasperini: relativamente giovane (24 anni), con esperienza in un campionato competitivo, in grado di giocare davanti alla difesa ma anche da mezzala in un centrocampo a tre. Il Lens, dal canto suo, lo valuta più dei 15 milioni di euro riportati su Transfermarkt: ecco perché l’offerta giallorossa si sarebbe già avvicinata ai 20 milioni, per anticipare la concorrenza di club inglesi e tedeschi.

Con passaporto francese e origini marocchine, El Aynaoui ha scelto il Marocco per la sua carriera internazionale, entrando nel giro della nazionale Under 23. Il suo contratto con il Lens scade nel giugno 2027, ma la sensazione è che il futuro possa già passare da Trigoria.

Scheda riepilogativa

Età: 24 anni (nato il 2 luglio 2001)

Ruolo: Centrocampista centrale / Mediano

Squadra: RC Lens

Nazionalità: Francese / Marocchina

Altezza: 1,85 m

Piede preferito: Destro

Contratto in scadenza: Giugno 2027

Valore di mercato: 20 milioni di euro

Giallorossi.net – G. Pinoli