Calciomercato Roma, accordo raggiunto con Krstovic ma il Lecce fa muro

Nikola Krstovic rappresenta uno degli obiettivi principali per il potenziamento dell’attacco della Roma nella prossima sessione di mercato. Il profilo del giocatore montenegrino è particolarmente gradito a Gian Piero Gasperini, che vede in lui una soluzione ideale per rinforzare il reparto offensivo. Di conseguenza, Massara è già al lavoro per definire un accordo con l’entourage del calciatore.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, la Roma avrebbe già raggiunto un’intesa di massima con Krstovic, che si mostrerebbe entusiasta all’idea di vestire la maglia giallorossa.

Il direttore sportivo del Lecce, Pantaleo Corvino, ha però ribadito l’importanza del valore economico di Krstovic, stimato intorno ai 40 milioni di euro: “Vedo che ci sono attaccanti che hanno fatto meno gol che vengono valutati 35-40 milioni. Nikola lo scorso anno ha fatto 12 reti e servito sei assist. Quindi chi lo vuole deve tenere conto di questo”.

Per cercare di superare le resistenze del club pugliese, la Roma starebbe valutando un’offerta articolata che prevede un prestito con obbligo di riscatto, accompagnato da bonus legati alle prestazioni, una percentuale sulla futura rivendita e la cessione di alcuni giovani promettenti della Primavera come parte della trattativa.