Wijnaldum ancora giallorosso: non parte col PSG e aspetta una chiamata della Roma

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Su alcuni profili social Gini Wijnaldum si mostra ancora con la maglietta della Roma. Se è un segnale o una semplice dimenticanza è impossibile saperlo.

Ma il nome del centrocampista olandese comincia a rifare pian piano capolino sulle pagine dei giornali come possibile rinforzo per la mediana giallorossa dopo una stagione decisamente sfortunata.

Wijnaldum viene considerato dal PSG un esubero a tutti gli effetti, tanto che non è stato nemmeno convocato per il ritiro. Ieri l’olandese ha postato sui social delle fotografie in cui si allena da solo, in palestra. Il giocatore spera ancora in una chiamata della Roma, che per il momento appare fredda sull’ipotesi di un ritorno a Trigoria.

Per lui infatti la situazione è complicata perché ha il contratto in scadenza nel 2024 e al momento potrebbe trasferirsi solo a titolo definitivo: la Roma potrebbe acquistarlo, a molto meno rispetto agli 8 milioni di euro concordati lo scorso anno. Ma i giallorossi potrebbero anche aspettare che rescinda il contratto per tesserarlo a costo zero o che rinnovi con i parigini, per poterlo prendere di nuovo in prestito.

