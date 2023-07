Roma, mercato nel freezer: ecco cosa serve per sbloccarlo

NOTIZIE AS ROMA CALCIOMERCATO – Bloccato, congelato, in stand-by. O nel freezer. Definitelo pure come preferite, ma il mercato della Roma resta impantanato nonostante le impellenze.

Sui giornali si continua ormai da giorni a parlare dell’acquisto del centrocampista, con Renato Sanches al momento rimasto l’unico candidato credibile, e dell’attaccante, con Scamacca favorito su Morata.

Se la Roma però vuole evitare multe o restrizioni, dovrà prendere alcune precauzioni: la lista Uefa non deve variare in temi di costi rispetto a quella di febbraio scorso. Per registrare nuovi acquisti serve quindi snellire il monte cartellini/stipendi.

In primis escludendo Abraham che pesa circa 14,33 milioni e che non rientrerà prima di gennaio. Stesso discorso (a 7,03) per Kumbulla, mentre non rientrano nel conto Reynolds e Shomurodov appena ceduti a Westerlo e Cagliari.

Ma per permettere a Tiago Pinto di arrivare a dama con i due nuovi rinforzi, e permettersi il rinnovo di contratto di Dybala, servirebbe almeno una cessione. Quella di Ibanez aiuterebbe (4,53). Idem quella di Karsdorp (5,07) o ancor meglio Spinazzola (11,67).

A quel punto Pinto avrebbe maggiore ampiezza di manovra, circa 40 milioni da giocarsi su cartellini e stipendi. Scamacca e Sanches rientrerebbero tranquillamente, per Morata bisognerebbe limare i dettagli. Il problema è che di offerte per i tre giocatori sopracitati non ne sono pervenute. Da qui lo stallo.

Fonti: Leggo / Il Messaggero / Corriere dello Sport