Calciomercato Roma, Under verso il Fenerbahce: contatti avviati con il Marsiglia. Ai giallorossi il 20% della rivendita

CALCIOMERCATO ROMA – Come riportato dal giornalista Fabrizio Romano, la società turca del Fenerbahce ha avviati i contatti con il Marsiglia per il trasferimento dell’esterno offensivo Cengiz Under. I due club stanno attualmente discutendo sulla formula e sulle condizioni del trasferimento.

Cengiz Under è ancora legato, seppur di riflesso, alla Roma. La società giallorossa infatti detiene attualmente il 20% sulla futura rivendita, che incasserebbe qualora l’esterno offensivo si trasferisse al Fenerbahce.

I francesi sarebbero disposti a privarsi di Under, ma solo in caso di arrivo di un’offerta che soddisfi la loro richiesta.

Fenerbahçe have contacted Olympique Marseille for Cengiz Ünder. Talks now ongoing about formula and conditions of the deal. 🟡🔵🇹🇷 #Fenerbahçe

OM are prepared to let Ünder leave this summer if their conditions will be matched. pic.twitter.com/gsW1CokWAH

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 25, 2023