BOVE: “Ho raggiunto la consapevolezza nei miei mezzi, riparto al massimo della carica”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Edoardo Bove ha rilasciato un’intervista alla piattaforma streaming DAZN all’interno del format ‘Inside Roma, una giornata nel ritiro estivo della Roma’. Queste le sue dichiarazioni.

Il tifo.

“A noi ci è rimasto questo e ci farà ripartire nel migliore dei modi”.

Mourinho.

“Ho avuto la fortuna di iniziare dal massimo, il mister è uno dei migliori al mondo. Abbiamo molta empatia, il rapporto è maturato in questi anni e spero continui a essere questo”.

L’epiteto ‘cane malato’.

“È diventata molto famosa questa accezione (ride, ndr). Mi provoca sensazioni bellissime e per questo lo posso ringraziare. So dentro di me cosa volesse dire”.

Che obiettivi ti poni in questa stagione?

“Sono arrivato a una consapevolezza dei miei mezzi, ho avuto la possibilità di ritagliarmi maggiore spazio e questo mi ha dato grande fiducia. Riparto con la massima carica, sperando di fare bene e di giocare più partite possibili e farlo al meglio delle mie qualità e possibilità. Voglio crescere sia durante gli allenamenti sia durante le partite”.

Il percorso.

“Siamo consapevoli di aver disputato due finali europee consecutive, non è una cosa da tutti. Sappiamo il lavoro che dobbiamo fare e quello di cui siamo capaci. Ripartiremo da quello che abbiamo fatto, ma nel calcio bisogna sempre confermarsi e daremo tutto per farlo anche quest’anno”.

Siviglia-Roma.

“Sofferenza è un termine giusto perché se ripensi a determinati momenti ti vengono in mente sensazioni un po’ negative. Il calore che ci hanno mostrato i tifosi è una cosa che va al di là delle sensazioni negative che si possono vivere durante quella partita”.

Il ritiro precampionato.

“Stiamo lavorando in totale tranquillità, fa molto caldo ma siamo un gruppo a cui piace molto stare insieme. Non soffriamo la parte del ritiro perché ci piace passare del tempo insieme”.

La mentalità.

“Noi pensiamo alla partita che viene, questa è la nostra mentalità. Abbiamo sempre ragionato nello stesso modo e questo ci ha sempre portato a grandi risultati”.