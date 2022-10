Wijnaldum, Celik e Dybala fuori dai giochi: così il mercato di Pinto è stato azzerato

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La campagna acquisti di Tiago Pinto, fiore all’occhiello della scorsa sessione di calciomercato estiva, è stata di fatto spezzata in due dagli infortuni, facendogli perdere gran parte dei suoi effetti sulla rosa.

Il primo ad alzare bandiera bianca è stato lo sfortunatissimo Wijnaldum, costretto a un lungo stop dopo uno scontro in allenamento con un suo (ora ex) compagno di squadra che gli ha causato la rottura della tibia. L’olandese sarebbe stato un giocatore vitale per il centrocampo giallorosso, ora privo di un giocatore di gamba e qualità come Gini.

Kappaò anche Zeki Celik, l’unico giocatore per cui la Roma ha speso soldi per l’acquisto del cartellino: il turco aveva approfittato dell’infortunio di Karsdorp (anche lui, ebbene sì) per diventare il titolare della fascia destra prima che Mancini lo mettesse fuori dai giochi fino al prossimo gennaio.

Ieri è stato il turno di Paulo Dybala, il diamante del mercato estivo della Roma: la Joya, in non perfette condizioni dall’inizio della stagione, rischia un lungo stop dopo il forte dolore avvertito alla coscia sinistra al momento di tirare il rigore (decisivo) nel 2 a 1 sul Lecce.

Mourinho comincia a manifestare i primi segni di inquietudine: quelli che dovevano essere gli acquisti in grado di cambiare volto alla squadra sono finiti già ai margini della squadra nel momento clou della stagione prima della pausa per il Mondiale.

Ma non ci sono certezze nemmeno per gennaio: Wijnaldum avrà bisogno di molto tempo per tornare a essere il giocatore che era, e Dybala rischia di pagare pegno anche sotto l’aspetto psicologico, qualora dovesse essere costretto a saltare il mondiale. A Trigoria adesso l’entusiasmo ha lasciato spazio alla preoccupazione: il mercato di Pinto è stato quasi azzerato dai soliti maledetti infortuni.

Giallorossi.net – G. Pinoli