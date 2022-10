Roma, Joya e dolori

AS ROMA NEWS – I tre punti e una classifica interessante sono le uniche note positive della partita vinta ieri sera per due a uno contro un Lecce mai domo ma quasi mai pericoloso dalle parti di Rui Patricio. Ma la Roma non può di certo sorridere per quanto sta succedendo dentro al campo.

Gli infortuni hanno ripreso a falcidiare la squadra, che continua a stentare sul piano del gioco e che sembra aver perso l’entusiasmo di inizio stagione. E sì che l’avvio della partita di ieri sera sembrava aver messo subito la strada in discesa: la Roma parte forte e la sblocca subito con Smalling, in rete dopo il solito assist perfetto di Pellegrini.

L’intervento sciagurato di Hjulmand, punito con il rosso in maniera severa da Prontera dopo il richiamo del VAR, spiana il cammino dei giallorossi, che però faticano terribilmente a chiudere il match, sbagliando la solita quantità di palle gol. E così il Lecce, senza fare niente, trova il casuale gol del pari con Strefezza.

Mou decide di togliere Zaniolo, ancora una volta poco efficace in zona gol e ammaccato da un colpo in testa, per inserire Abraham. E l’inglese si guadagna subito il rigore del nuovo sorpasso giallorosso: Dybala dal dischetto è perfetto, ma non fa nemmeno in tempo ad esultare che avverte una fitta dolorosa alla coscia sinistra.

La gioia dell’Olimpico diventa paura: l’argentino viene immediatamente sostituto, e seguirà con gli occhi lucidi la partita dalla panchina. Il timore dell’argentino è che stavolta l’infortunio sia molto serio, tanto da potergli costare il Mondiale.

La Roma continua a fare la partita, senza imprimere grandi ritmi al match ma preferendo gestire, aspettando il momento buono per colpire. Peccato però che la squadra fallisca tutte le sue occasioni migliori: Zalewski, Abraham e Shomurodov, subentrato a Belotti, vanno a sbattere contro il portiere avversario, lasciando la partita aperta fino al fischio finale dell’arbitro.

La Roma ottiene i suoi tre punti e la classifica si fa bella: il Napoli schiacciasassi dista appena quattro lunghezze, la zona Champions appena una. Ma c’è poco da star sereni: l’infortunio di Dybala terrà molto probabilmente il giocatore più decisivo lontano dal campo fino al prossimo gennaio. Un’assenza pesantissima per una squadra che fatica troppo, e che con tutte queste assenze ora rischia di pagare pegno visti i tanti impegni ravvicinati.

Lo sa bene Mourinho, che a fine partita è tornato a usare più il bastone che la carota con i suoi ragazzi: “Quello che mi preoccupa è la cattiva gestione della partita. Studiamo tantissimo l’avversario e quindi penso che il mio italiano sia orribile perché i giocatori sembra che non capiscano le cose che dico in allenamento. Dobbiamo sopravvivere a questo momento difficile”.

E giovedì c’è il Betis, altra partita decisiva per il cammino in Europa. La Roma dovrà trovare energie fisiche e mentali che in questo momento sembra proprio non avere. Con una rosa a pezzi, sarà molto difficile riuscire a essere competitivi sia in coppa che in campionato.

