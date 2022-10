Dybala ko, Mourinho chiarisce: “Non aveva alcun problema, gioca solo chi è al 100%”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Dopo il ko di Paulo Dybala avvenuto ieri durante Roma-Lecce, in tanti hanno puntato il dito contro Mourinho e la sua scelta di mandare in campo l’attaccante argentino, in non perfette condizioni fisiche secondo alcuni quotidiani.

Ma lo Special One ha voluto immediatamente precisare che la Joya non aveva avuto alcun problema fisico prima della partita contro i salentini, rimandando al mittente le critiche.

“Non so chi ha scritto che avesse un problema, non aveva alcun problema“, ha tuonato Mourinho in conferenza stampa al termine della partita vinta contro il Lecce.

“Tutti quelli che hanno giocato erano in perfette condizioni. Chi non è al 100% non lo faccio giocare, e Paulo stava bene”. Alla prossima polemica.

Giallorossi.net – F. Turacciolo