“ON AIR!” – ROSSI: “La Roma migliore quando Dybala non c’era, si può giocare anche senza”, FERRAZZA: “Ora gli altri devono darsi una svegliata”, CORSI: “Bisogna resistere fino a novembre”, DAMASCELLI: “Prontera farà carriera…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Se la Roma avesse dato più certezze col Betis, sono certo che ieri Smalling ieri avrebbe riposato. Il problema è che Smalling in questo momento è il vero centravanti della Roma. Ma per quale motivo i giocatori, reduci dalla vittoria di un trofeo, da un’estate esaltante per l’euforia della città, non dovrebbero essere in fiducia?

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Ci sono giornalisti che dicono che non c’era né il rosso, né il rigore, che fanno i sorrisini per l’infortunio di Dybala… La Roma non la possono proprio vedere, nonostante non sia la squadra più forte della storia. Dybala ha questo problema, ci ha fatto preoccupare quando piangeva in panchina. Mou era di umore nero, la situazione è questa, ci sono una serie di contrattempi enormi, però la Roma sta là. Se gioca bene o male, non lo so, e non me ne frega niente. In questo momento abbiamo solo due che giocano a pallone e sono Smalling e Dybala, e anche Pellegrini. Quello che conta sono i punti dalla vetta, che non sono dieci, sono solo quattro. Perciò come dice Mourinho, dobbiamo resistere fino a novembre e poi ci ribecchiamo a gennaio…”

David Rossi (Rete Sport): “Ieri all’uscita dalla stadio c’era un silenzio spettrale, come se avessimo perso la partita. In realtà l’avevamo vinta, ma la prima reazione è quella che conta: se esci dal campo a testa bassa, lanci un messaggio bipolare. La Roma ha quattro punti in meno del Napoli, quattro più dell’Inter e sei della Juve, la classifica è sicuramente interessante. La Roma ieri non mi era nemmeno dispiaciuta, era partita bene contro una squadra insidiosa. L’espulsione del Lecce? Se io gioco a pallone e uno mi entra in quel modo, io me faccio arrestà… Zaniolo? Ci hanno detto che era rimasto negli spogliatoi per un trauma cranico, ma io non mi ricordo nessun colpo. Secondo me è stato Mou che negli spogliatoi gli ha spaccato una sedia in testa…Dybala? Vorrei ricordarvi la Roma migliore della stagione a detta di tutti è stata contro l’Atalanta e Dybala non c’era: questo non vuol dire che è meglio che si sia fatto male, ma che si può giocare a pallone anche senza Dybala…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Ieri Mou era molto contrariato, l’infortunio di Dybala ha fatto calare un clima plumbeo, di mestizia totale dalla quale è difficile riprendersi. Ma io guarderei anche alle cose positive: aspettiamo innanzitutto gli esami prima di fare il funerale a Dybala. A lui spesso è capitato di fare ste faccette, di disperarsi quando invece i problemi erano meno gravi del previsto. Quando si parla del 2023 sembra che si debba amputare una gamba, ma al 15 novembre manca un mese… Se c’è lesione, speriamo che sia leggera. Io da romanista quasi mi devo augurare che non faccia il mondiale, anche se è una cosa brutta da pensare e da dire… Lui si era preso la Roma in mano, ma c’è il rischio che abbia fatto da ombrello, e qualcuno si sia deresponsabilizzato. L’arbitro? E cosa c’è da dire? Il rigore è rigore, e l’espulsione è espulsione. O vogliamo parlare del rigore del Napoli?…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Noi non stiamo qua per far finta di niente. Non ci fa piacere parlare degli eventuali difetti della Roma, ci fa piacere farlo con una società che lavora per far crescere la squadra e con un grandissimo allenatore. Allegri criticato e Mourinho no? La Roma sta sei punti sopra la Juventus, penso che se fosse stata la Roma a 13 punti ora sarebbe criticato anche lui. Mou dà la colpa ai giocatori, ma tutti i giocatori sembrano essere d’accordo con lui. I calciatori non possono dirtelo direttamente, ma possono fartelo capire, o farti arrivare qualcosa, e invece no: tutti dicono che Mourinho è il padre, è il nonno, è il parroco della chiesa… Meno male, significa che stanno ancora tutti con lui… La Juve ci ha visto lungo con Dybala? Hanno preso Di Maria, e si è rotto subito. In questo avvio di stagione s’è rotto mezzo campionato, tra l’altro tutti i più forti, però se si infortuna Dybala tutti a dire: “Eh lo vedi, alla Juve c’hanno visto lungo“, se si infortunano gli altri è tutto normale…”

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport): “‘L’infortunio di Dybala non ci voleva proprio. La Roma non sta andando bene, e senza l’argentino sarà tutto più difficile. Adesso bisogna aggrapparsi a Smalling, e se non dovesse esserci nemmeno l’inglese non si sa dove mettere le mani. La Roma è una squadra spenta, in totale fase di appannamento. Su Dybala siamo abbastanza rassegnati, ma si può giocare a calcio anche senza di lui: i giocatori ora devono darsi una svegliata…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “Ci sono dei dati che ti inchiodano alla realtà che è piuttosto particolare: questa è una squadra che ha un calciatore come Smalling che ha segnato più di Belotti, Abraham, El Shaarawy e Shomurodov messi insieme… E’ un momento particolare per una squadra che costruisce parecchio ma che finalizza molto poco. Già è partita la tarantella su Dybala rotto e che la Juve lo ha mandato via per quello. Ragionamento troppo semplicistico, che andrebbe affrontato in maniera più ampia… Ho visto un’insufficienza a Mourinho sul Corriere della Sera…ma perchè? Francamente mi sfugge il motivo… Quello che mi preoccupa sono le sue parole quando ti dice che in 11 contro 10 e con un gol di vantaggio, non vedeva l’ora che la partita finisse…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “Che la Roma giochi male non è in discussione, penso che anche il tifoso più incallito lo ammetta. Quello che è successo a Dybala è incredibile, io non ho capito se salterà il Mondiale. Lui e Smalling sono i giocatori più importanti di questa squadra. Alla fine però la Roma nelle ultime 4 ne ha vinte 3, ma Mou continua a lamentarsi, è lui che non è soddisfatto, lui sa che con quel materiale dovrebbe essere un ‘altra Roma e non può lasciare la partita aperta col Lecce fino al 90esimo all’Olimpico, in 11 contro 10… L’espulsione? Non posso dare torto a chi dice che se la davano alla Roma scoppiava lo stadio…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Rigore su Abraham netto. Sull’espulsione, forse era amplificata dal terreno scivoloso, ma se ti chiamano al VAR… Forse è esagerato, ma la gamba è alta, ad altezza di tibia. La partita sarebbe andata così anche senza espulsione. La Roma poteva fare 3 o 4 gol, e incassa la rete al primo tiro, e la partita prima uguale. La Roma ha 19 punti, a 1 punto dal Milan e 2 dall’Atalanta… Dybala è uscito sulle sue gambe e questo può anche lasciar ben sperare…”

Furio Focolari (Radio Radio): “La Roma ha giocato in quel modo contro il Lecce, una delle squadre di bassa classifica, in undici contro dieci… Dybala? Mourinho dice che per la sua esperienza è un infortunio di almeno di primo grado, se non di secondo, che vuol dire due mesi fuori…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “L’espulsione è eccessiva a mio avviso, entrano tutti e due con foga. Se poi la rivedi al VAR, sembra che abbia fatto chissà cosa, ma secondo me un’espulsione del genere è esagerata e tu non puoi condizionare la partita… Dybala? E’ il giocatore più importante della Roma, la squadra senza di lui perde tantissimo. Ora però bisogna capire se Mou ha drammatizzato troppo. Chiaramente qualcosa si è fatto, di infortuni muscolari Dybala se ne intende. Se ha una lesione di secondo grado salta il Mondiale. Per la Roma è una situazione molto penalizzante, Dybala era sempre decisivo, per la Roma è una botta…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “Dybala che si fa male calciando un rigore che significa? Ho i miei dubbi che sia una cosa di poco conto, lui è fragilissimo a livello muscolare. Dybala a Torino ha accusato proprio questo, ha i muscoli di seta… Mourinho dice che ci sono dei problemi? Bello farlo quando si vince, però dell’espulsione non parla nessuno…Prontera è un ottimo arbitro, deve far vedere che lui non è di Lecce… Il Lecce già deve perdere sei a zero, in più gli togli l’uomo migliore, ma perchè? Perchè è andato al VAR? Il Lecce avrebbe perso lo stesso, ma quando ci sono certi episodi non possono andare in cavalleria solo perchè una è la Roma, o la Lazio, o la Fiorentina o l’Inter…Prontera farà carriera…”

