Camara non ha conquistato il cuore di Mou: lui e Bove ancora fuori dalle rotazioni

AS ROMA NEWS – Mou torna a lamentarsi della rosa, diventata improvvisamente troppo corta per via degli infortuni che stanno falcidiando i calciatori a disposizione del tecnico.

Il doppio impegno tra campionato e coppa sta mettendo in difficoltà più di un giocatore, costretto a a fare gli straordinari. Uno stress psicofisico che finisce per rendere meno brillanti le prestazioni. “C’è sempre qualcosa di diretto tra stanchezza e gioco di squadra“, le parole di Mourinho in conferenza stampa post Lecce.

“La squadra è stanca, ne cambiamo 2-3 perché non possiamo cambiarne 7-8 come altre squadre“, ha ripetuto Mourinho. Un concetto ribadito più volte dal tecnico. Che con l’infortunio di Dybala avrà ancora meno scelta in vista dei prossimi impegni.

Se in attacco le rotazioni permettono qualche soluzione in più, in difesa l’unico giocatore che può dare un cambio ai titolarissimi è Kumbulla, fra l’altro appena rientrato a disposizione del tecnico. A centrocampo invece la coperta appare cortissima: Matic e Cristante le stanno giocando praticamente tutte. L’unico calciatore di cui Mou si fida in quel ruolo è Pellegrini, che ogni tanto riesce a far rifiatare l’ex United.

Per il resto le scelte dello Special One parlano chiaro: Mady Camara viene impiegato col contagocce, sempre negli ultimi minuti di partita. Ieri contro il Lecce non è stato nemmeno preso in considerazione.

Il centrocampista guineano ha dimostrato di avere una buona gamba e una certa personalità, ma nonostante le belle parole spese dal tecnico a inizio campionato, non è ancora riuscito a conquistare il tecnico portoghese. Se prima i motivi potevano essere fisici, ora probabilmente è l’aspetto tattico a non convincere l’allenatore.

Se Camara non dovesse trovare spazio nemmeno contro il Betis, o nel match successivo contro la Sampdoria, la bocciatura sarebbe conclamata, specialmente ora che Pellegrini potrebbe essere chiamato a giocare più avanti per colmare l’assenza di Dybala.

Ancora meno spazio per il giovane Edoardo Bove: rimasto a Trigoria per ritagliarsi uno spazio, seppur limitato, nella mediana giallorossa, il ragazzo di 20 anni ha collezionato appena 20 minuti in campionato e 36 in Europa League. Un po’ poco. E a questo punto non è da escludere che a gennaio, con l’imminente rientro in gruppo di Wijnaldum, il giovane centrocampista giallorosso possa essere ceduto in prestito.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini