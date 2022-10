Dybala in dubbio: affaticamento muscolare, potrebbe restare fuori

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Paulo Dybala rischia di non giocare questa sera contro il Lecce. Una brutta notizia per gli oltre sessantamila dell’Olimpico, accorsi anche per gustarsi le giocate del campione argentino.

La Joya infatti ha accusato un affaticamento muscolare nel corso della rifinitura, e per questo sarà valutato oggi dallo staff medico, ma soprattutto da Mourinho che parlerà a quattrocchi con il giocatore per capire le sue sensazioni.

Ma visto il recupero di Pellegrini, è possibile che alla fine Mou decida di non rischiare Dybala e tenerlo a riposo, magari mandandolo in panchina. In quel caso il capitano giocherebbe avanzato e a centrocampo si libererebbe un posto per Matic o Camara.

Fonte: Il Messaggero / La Repubblica / Il Romanista