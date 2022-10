Satriano-Cassano, la Primavera giallorossa si sblocca al Tre Fontane: battuta l’Inter 3 a 1 sotto gli occhi di Mou

AS ROMA NEWS – La Roma Primavera si sblocca davanti al proprio pubblico e batte al Tre Fontane l’Inter col punteggio di 3 a 1 davanti agli occhi di Josè Mourinho, presente allo stadio per osservare i giovani di Guidi.

Una vittoria di prestigio per i giallorossi, nonostante i nerazzurri abbiano iniziato molto male il proprio campionato, occupando le parti basse della classifica. Protagonista del match l’attaccante Satriano, a segno con una doppietta. In gol anche Claudio Cassano, sempre tra i protagonisti in questa prima parte di stagione.

Per i nerazzurri a segno Fontanarosa, che aveva riaperto il match realizzando il gol del momentaneo 2 a 1.

I giallorossi salgono a 14 punti, raggiungendo la Fiorentina al terzo posto, resta invece ferma a soli 3 punti l’Inter, che dopo aver vinto lo scorso campionato rischia di non raggiungere nemmeno i play-off.

IL TABELLINO DEL MATCH

AS ROMA (4-3-3) : Baldi; Louakima (70′ D’Alessio), Foubert-Jacquemin, Chesti, Oliveras; Pagano (53′ Pisilli), Faticanti (83′ Vetkal), Tahirovic; Cassano, Satriano (83′ Majchrzak), Cherubini (83′ Koffi).

A disp.: Razumejevs (GK), Del Bello (GK), Ivković, Padula, Pellegrini, Ruggiero, Falasca, Ciuferri, Graziani, João Costa.

All.: Guidi.

FC INTER MILAN (4-4-2) : Calligaris; Zanotti (C), Guercio, Fontanarosa, Perin; Owusu, Andersen (65′ Martini), Bonavita (65′ Grygar), Kamate (46′ Di Maggio); Esposito (46′ Zefi), Curatolo (78′ Biral).

A disp.: Basti (GK), Del Vecchio (GK), Stabile, Sarr, Stante, Di Pentima, Pelamatti.

All.: Chivu.

Arbitro: Sig. Filippo Giaccaglia di Jesi.

Assistente 1: Sig. Vincenzo Pedone di Reggio Calabria.

Assistente 2: Sig. Fabio Dell’Arciprete di Vasto.

Marcatori: 29′ Satriano (AS Roma), 33′ Cassano (AS Roma), 51′ Fontanarosa (FC Inter Milan), 60′ Satriano (AS Roma).

Ammoniti: 43′ Calligaris (FC Inter Milan), 43′ Satriano (AS Roma), 48′ Pagano (AS Roma), 66′ Pisilli (AS Roma), 84′ Fontanarosa (FC Inter Milan).

Espulsi:

Note: recupero 1’pt, 0’st. Calci d’angolo: 6-5. Temperatura: 21°C (Parzialmente nuvoloso).