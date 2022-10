Voeller: “Non smetto di tifare Roma. Mou è il Liedholm di questo tempo, Dybala uno dei più grandi acquisti di sempre”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Rudi Voeller, ex attaccante della Roma e membro del cda del Bayer Leverkusen, ha rilasciato un’intervista all’edizione odierna del Corriere dello Sport parlando della Roma e di Mourinho. Queste le sue parole:

Le piace questa Roma?

“Assolutamente, e non smetto di tifarla. La vittoria con l’Inter è stata entusiasmante per i tifosi e ha riportato la squadra in una buona posizione in classifica. Ha ottime possibilità di arrivare almeno in Champions. […] Una volta che si è stabilizzata e ha trovato il suo equilibrio potrà pensare anche a obiettivi ancor più importanti”.

È una Roma trascinata da Dybala.

“È uno degli acquisti più importanti nella storia della Roma. […] Se Paulo sta bene fisicamente può essere devastante con quel mancino eccezionale”.

Abraham sta faticando a trovare il gol. Cosa le consiglierebbe?

“Deve credere in se stesso. Non smettere mai di avere fiducia nelle sue capacità perché questi momenti capitano a tutti gli attaccanti, anche quelli più forti. […] L’importante è rimanere sempre concentrato sui compiti e i doveri: anche se non segna […]”.

Sa che oggi (ieri, ndr) è il centesimo anniversario dalla nascita ti Liedholm?

“Non lo sapevo, e sono ancor più contento di parlare di lui. Un allenatore eccezionale e una persona meravigliosa, di cui ti innamoravi immediatamente.[…]”.

Quella Roma aveva il Barone, questa invece lo Special One.

“Mourinho per la Roma è il Liedholm di questo tempo, di questo calcio. Si avvicina molto allo stile del Barone, ma anche al suo carattere. […] Mou è un grande del calcio, ha optato per questa nuova sfida ed è stato subito ripagato con un trofeo. Roma lo ama, e fa bene”.

Fonte: Corriere dello Sport