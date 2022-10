Roma, meritati questo Olimpico

AS ROMA NEWS – Tre punti per cancellare le amarezze dell’Europa League. Questa sera, ore 20:45, la Roma si rituffa nel suo campionato, che con una vittoria oggi regalerebbe ai giallorossi una classifica ancora più interessante di quella attuale.

La sconfitta della Juve, lo scontro diretto tra Atalanta e Udinese, e la sfida del monday night tra Fiorentina e Lazio potrebbero infatti aprire la strada del quarto posto alla Roma, l’obiettivo che la squadra di Mou deve tenere assolutamente in cima alla lista delle priorità stagionali.

Il Lecce è la neopromossa che sta facendo meglio in campionato, ma dovrà lottare con le unghie e con i denti per non retrocedere. Lo farà anche stasera all’Olimpico, contro una Roma ben lontana dalla sua forma migliore. La vittoria contro l’Inter a San Siro non deve ingannare.

L’attacco fatica terribilmente a segnare, il centrocampo appare ancora troppo lento e con poca fantasia, le fasce laterali sono state falcidiate dagli infortuni, e alcuni giocatori chiave della rosa non sono nelle condizioni migliori. Ecco perché la sensazione è che anche stasera ci sarà da soffrire per avere ragione del Lecce.

La Roma però deve vincere a ogni costo se vuole proseguire nel famoso processo di crescita su cui Mourinho sta lavorando insieme ai suoi collaboratori. E può farlo, soprattutto se i suoi calciatori più forti saranno in serata: Dybala è la certezza, Zaniolo e Abraham quelli chiamati a riscattarsi. E occhio a capitan Pellegrini: se stringerà i denti, potrebbe togliere il posto a Matic in mediana, per dare più vivacità a un reparto troppo compassato.

L’Olimpico sarà ancora volta tutto esaurito, un altro particolare da non dare per scontato. L’amore e l’entusiasmo della piazza non va dissipato, ma mantenuto partita dopo partita, dando sempre il massimo in campo. Ecco perchè stasera servirà una Roma al top per vincere e continuare sul percorso che porterà di nuovo alla Champions.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini