Wijnaldum: da Mou a Pellegrini, tutti a Trigoria lo danno per fatto. Il PSG fa irritare Pinto, ma ormai è solo questione di tempo

AS ROMA NEWS – Georginio Wijnaldum è sempre sul punto di arrivare alla Roma. Sarà almeno una settimana che i giornali lo danno per fatto, sempre sul punto di prendere le valigie e volare verso la Capitale. E anche oggi non si fa eccezione.

Ma arrivati al 2 agosto, ancora Roma e PSG non hanno trovato un accordo totale sul trasferimento del giocatore. Questi, al di là dell’ottimismo, i fatti. Luis Campos, l’uomo che lavora al mercato del club parigino, sta cambiando continuamente le condizioni per il passaggio del calciatore olandese alla corte di Mourinho, e questo sta irritando Tiago Pinto.

Nonostante questo, la trattativa va avanti e l’ottimismo è altissimo. Indicativo il fatto che a Trigoria, a differenza del solito, tutti parlano apertamente di Wijnaldum e dei colloqui in corso per portarlo a Roma. Addirittura lo stesso allenatore giallorosso, così come i calciatori, lo considerano già il prossimo rinforzo per la mediana.

Questo nonostante l’accordo ancora non sia stato raggiunto. Le uniche certezze al momento sono che Tiago Pinto non vuole inserire l’obbligo di riscatto, e che pretende dal PSG il pagamento di una parte dello stipendio del giocatore, almeno per il primo anno. L’affare è arrivato ai dettagli, ma è proprio su questi che ci si è arenati.

Nulla di insormontabile, ma ballano milioni. Il primo nodo, e più rilevante, ancora da sciogliere è quello dell’ingaggio: i giallorossi dovrebbero pagare il 65% della parte fissa dei 7 milioni, mentre da Parigi corrisponderebbero i restanti 2,5. Il giocatore ha già rinunciato a 800mila euro e il prossimo anno potranno cambiare gli accordi perché sarà possibile usufruire del Decreto Crescita che abbatterà il lordo dello stipendio. Resta il fatto che si tratta di un salario che andrebbe ad aumentare ulteriormente il monte ingaggi già abbastanza elevato per via degli esuberi. L’obiettivo è arrivare a sostenere una spesa di 4/4,5 milioni.

L’altro problema è quello legato alla formula del prestito: Pinto non intende sottoscrivere un diritto condizionato che si trasforma a fine stagione in obbligo. Condizioni che stanno ritardando la buona riuscita dell’affare. È per questo che non sono state ancora prenotate le visite mediche e un volo privato con direzione Ciampino.

Ma l’arrivo di Wijnaldum è solo questione di tempo: tutti i giornali ne sono certi. Ormai bisogna solo capire quando l’olandese sbarcherà a Roma, e non se. Georginio ha già salutato i compagni del Psg e sta per diventare giallorosso. A Trigoria puntano a presentarlo già il 7 agosto all’Olimpico per la partita contro lo Shakhtar. Solo un saluto ai tifosi, perchè per vederlo in campo ci vorrà più tempo: il giocatore deve recuperare la condizione migliore dopo settimane di inattività.

Fonti: Il Messaggero / Il Tempo / Gazzetta dello Sport / Corriere dello Sport / Il Romanista