Il Tottenham torna su Zaniolo, ma c’è il veto di Mourinho

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il Tottenham si rifà sotto per Nicolò Zaniolo. Non è una novità che Fabio Paratici, ora direttore sportivo del club inglese, sia innamorato del talento giallorosso.

E così l’amichevole giocata in Israele è stata l’occasione per il dirigente italiano di riallacciare i contatti. Per ora nessuna trattativa in piedi, solo qualche informazione presa. Ma la situazione, scrivono oggi i giornali, va monitorata.

Perchè il club inglese ha la capacità economica di soddisfare le richieste iniziali della Roma, che per cedere Zaniolo ha fissato il prezzo in circa 50-60 milioni. Il calciatore però ha ritrovato un dialogo con Mourinho, che vorrebbe trattenerlo a Trigoria.

Lo Special One sogna l’abbondanza e ha già cominciato a lavorare al trio da sogno con Dybala e Abraham. Per questo vorrebbe che il calciatore venisse tolto dal mercato. Non sembra dello stesso avviso però il club capitolino: davanti a un’offerta allettante, i Friedkin e Pinto sarebbero disposti a valutare la sua cessione.

Fonti: Il Messaggero / Il Tempo / Gazzetta dello Sport