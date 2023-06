WIJNALDUM: “Il mio futuro è un’incertezza fastidiosa. Voglio giocare, non lo faccio da due anni”

AS ROMA NOTIZIE – Georginio Wijnaldum ha rilasciato un’intervista al sito del quotidiano olandese “AD” e tra i vari temi trattati si è soffermato anche sul suo futuro.

Arrivato in estate alla Roma con la formula del prestito con diritto di riscatto, la società giallorossa non sembra intenzionata a prolungare la permanenza del centrocampista nella Capitale, motivo per cui dovrebbe tornare al PSG. Ecco le sue parole.

Il futuro?

“L’incertezza è fastidiosa, anche per la mia famiglia. Tutti preferirebbero la chiarezza”.

Ritorno in Eredivisie?

“Scelgo in base alle mie sensazioni. Se pensassi di dover o voler andare in Olanda, farei quella scelta, ma non ho ancora deciso. Devo valutare tutte le opzioni, ma voglio giocare perché non lo faccio praticamente da due anni”.

L’infortunio?

“È normale che il divertimento diminuisca un po’ quando ti trovi in ​​situazioni del genere. Mi sono divertito molto in tutti questi anni, tanto da vederla come una cosa normale, ma non è scontato divertirsi. Quando sei infortunato non ti senti parte della squadra. Quando ti fai male e puoi giocare di nuovo, sei così felice. Prima ho iniziato a giocare di nuovo 10 minuti, poi 20 e infine sempre di più. Poi mi sono fatto male al bicipite femorale ed è stato così fastidioso”.

Saresti in grado di giocare eventuali 120 minuti sia contro la Croazia sia contro una tra Spagna e Italia in Nations League?

“Penso di sì”.

Fonte: ad.nl