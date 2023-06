Sky Sport: “La Roma al lavoro per il prestito di Scamacca, avviati i primi contatti”

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – La Roma sembra voler fare sul serio per Gianluca Scamacca, ex attaccante della Primavera giallorossa ora in Premier League.

Il centravanti del West Ham è una delle ultime idee di Tiago Pinto per sostituire l’infortunato Tammy Abraham e già alcuni giorni fa ha avviato i primi contatti per sondare il terreno.

Secondo quanto riferito dal giornalista di Sky Sport Angelo Mangiante, la società giallorossa è al lavoro per portare l’attaccante nella Capitale con la formula del prestito.

Scamacca, fermo da aprile per un infortunio al ginocchio, è pronto a rientrare in campo dopo lo stop di due mesi. “Tornerò più forte di prima“, il messaggio lanciato dall’attaccante.

#Roma lavora al prestito di #Scamacca dal #WestHam

Ultime 4 stagioni: 111 presenze, 36 gol.

16 reti in 36 partite al Sassuolo. Al West Ham 16 presenze, 3 reti e artroscopia menisco ginocchio ad Aprile. Stop due mesi e problema ok: “Tornerò più forte di prima”.

Live @SkySport pic.twitter.com/D3XeDaJEUr — Angelo Mangiante (@angelomangiante) June 11, 2023

Fonte: Sky Sport