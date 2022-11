Wijnaldum, l’allarme di Mourinho e il rientro in campo a gennaio: tutti i rebus ancora da sciogliere

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – “Gini Wijnaldum sarà il nostro rinforzo per gennaio“. Le parole di Tiago Pinto di qualche mese fa non sembrano fare il paio con quelle di Mourinho pronunciate ieri.

“Non so se Wijnaldum lo avremo alla ripresa subito, nel 2023”, ha dichiarato lo Special One nel post partita di Roma-Lazio. Una frase che ha destato più di qualche preoccupazione tra i tifosi.

In realtà il recupero del centrocampista olandese procede senza intoppi. Ma sono ancora tante le variabili in gioco, e non è affatto scontato che Gini torni a disposizione dell’allenatore per il 4 gennaio, giorno in cui il campionato ripartirà dopo la sosta per il Mondiale.

Fino a poche settimane fa Wijnaldum camminava ancora con le stampelle, e nonostante i progressi non ha ancora cominciato a toccare il pallone. Tutto questo a meno di due mesi da Roma-Bologna, gara con cui ricomincerà la stagione giallorossa. La strada per completare il percorso del recupero atletico, dopo essere stato per lungo tempo lontano dal terreno di gioco, è ancora lunga e tortuosa.

Qualcuno aveva ipotizzato anche la possibilità che il calciatore partisse con la Roma per la tournée in Giappone, prevista per la fine di novembre, eventualità molto remota allo stato attuale delle cose. Resta quindi tutto da capire quando effettivamente Wijnaldum potrà considerarsi abile e arruolato, cioè in grado di scendere in campo per giocare una partita.

Al momento è impossibile stilare una tempistica, anche perchè restano da valutare troppi fattori in ballo, primo fra tutti quanto ci metterà il calciatore a tornare in piena forma dopo una lunga inattività, e soprattutto come tornerà.

La speranza è che i prossimi due mesi possano scorrere senza problemi e che il calciatore possa davvero cominciare a fare la differenza fin dalla ripartenza della stagione. Sia Mou che Tiago Pinto tengono le dita incrociate.

Giallorossi.net – G. Pinoli