Ibanez, niente Mondiale in Qatar: il ct del Brasile lo lascia a casa

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Niente Mondiale per Roger Ibanez. Il ct del Brasile non ha infatti convocato il centrale giallorosso per il Qatar.

La decisione del commissario tecnico dei verdeoro è arrivata prima del weekend, e dunque non ha inciso sulla sua scelta l’errore commesso ieri dal difensore della Roma.

Sfuma dunque il sogno di partecipare al Mondiale per Ibanez. Un’altra mazzata dopo lo svarione commesso ieri durante il derby.