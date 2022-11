Dybala torna in gruppo venerdì, in campo col Torino nella ripresa

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Paulo Dybala sta molto meglio, e punta Roma-Torino oltre che il Mondiale in Qatar.

Stando a quanto rivela l’edizione odierna del Corriere dello Sport, la Joya tornerà ad allenarsi in gruppo nella giornata di venerdì, a due giorni dall’ultima gara di campionato che si giocherà all’Olimpico prima della lunga pausa.

Dybala sarà dunque convocato da Mourinho per la partita contro i granata. Il giocatore vuole dimostrare a Scaloni di essere pronto per l’avventura in Qatar, e spera di poter scendere in campo nella ripresa, anche solo per una manciata di minuti.

Lo stesso Mou aveva aperto a questa possibilità al termine di Roma-Lazio: “Se c’è una buona evoluzione del suo infortunio e può esserci col Torino, ovviamente ne abbiamo bisogno”.

Fonte: Corriere dello Sport