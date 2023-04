Wijnaldum, riscatto complicato. Pinto pensa ancora a Frattesi

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il presente si chiama Wijnaldum, il futuro però potrebbe avere altri nomi. La Roma domani contro la Sampdoria si affiderà al centrocampista olandese vista anche la squalifica di Cristante.

Gini farà coppia con Matic, supportati da capitan Pellegrini. Mourinho si augura che Wijnaldum possa tornare a essere il giocatore decisivo che la Roma aveva deciso di prelevare (in prestito) dal PSG la scorsa estate.

L’olandese ha ancora due mesi di tempo per dimostrare di meritarsi una conferma che al momento appare complicata: Tiago Pinto infatti dovrebbe investire 8 milioni di euro per acquistarlo a titolo definitivo, scelta improbabile visto anche il grave infortunio occorso al 32enne.

Lo stipendio oneroso di Wijnaldum è un altro ostacolo che rende complesso il riscatto. Pinto per quel ruolo preferirebbe puntare su un giocatore più giovane, e che guadagna di meno. Come Davide Frattesi: non è un mistero che in estate l’operazione col Sassuolo potrebbe prendere di nuovo quota, grazie al fatto che la Roma detiene virtualmente il trenta per cento del cartellino del centrocampista azzurro.

Fonte: Gazzetta dello Sport