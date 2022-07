Wijnaldum sempre più vicino alla Roma: c’è il sì del giocatore, Pinto incontra il PSG

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Obiettivo Wijnaldum. Tiago Pinto ha fiutato il colpo e ora sta cercando di concluderlo, per regalare presto a Josè Mourinho un centrocampista che lo farebbe assai contento.

L’olandese infatti è il tipico mediano che piace allo Special One: esperienza, classe, corsa e fisico. Georgino ha un solo problema: lo stipendio di 9 milioni l’anno. La Roma vorrebbe che il PSG contribuisse al pagamento del suo ingaggio per il 40-50%.

I francesi sembrano disponibili a parlarne, ma vogliono che i giallorossi inseriscano un obbligo di riscatto a 15-20 milioni di euro. La novità delle ultime ore è che il giocatore ha dato il via libera ai suoi agenti: un sì deciso alla Roma, confermato dalle sue attività social.

Presto ci sarà un incontro tra Tiago Pinto e la dirigenza del PSG, in ottimi rapporti con i giallorossi specie dopo il no al Barcellona per il Trofeo Gamper: l’obiettivo è definire l’accordo economico e le cifre dell’affare. Ma la strada è tracciata, Mourinho lo attende: Wijnaldum è vicinissimo a Trigoria.

Fonti: La Repubblica / Corriere della Sera / Il Messaggero