Women’s Champions League, GALATASARAY-ROMA 1-6: giallorosse in testa al girone a punteggio pieno

NOTIZIE AS ROMA FEMMINILE – Dopo la vittoria di misura all’esordio contro il Wolfsburg, la Roma Femminile travolge il Galatasaray per la seconda giornata di Woman’s Champions League.

Partita senza storia in terra turca: per le giallorosse a segno Cissoko e Giacinti nel primo tempo, e poi Haavi, Giugliano, Pandini e Corelli. Per le padrone di casa gol ininfluente di Staskova.

Con questo successo la Roma Femminile sale a 6 punti, in testa al girone, davanti al Lione con 4 punti, il Wolfsburg a 1 e il Galatasaray fermo a 0.