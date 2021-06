Xhaka-Roma, si inserisce la Juventus: se salta Locatelli, i bianconeri vireranno sullo svizzero

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – La Juventus si inserisce su Xhaka. Non è una novità che i bianconeri ostacolino le trattative di mercato della Roma, cosa accaduta più volte in passato.

Stando a quanto racconta in questi minuti il portale Calciomercato.it, la Juve sta cercando di chiudere l’affare Locatelli con il Sassuolo, ma per ora non è riuscita a trovare un’intesa con il club neroverde.

Se dunque l’affare non dovesse concretizzarsi, i bianconeri virerebbero sul capitano della nazionale svizzera, che ancora non ha avuto il via libera dall’Arsenal per vestirsi di giallorosso.

La Roma infatti ha offerto 15 milioni tra fisso e bonus, mentre i Gunners chiedono 20 milioni di euro per Xhaka.

Fonte: Calciomercato.it