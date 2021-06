AS Roma, le prime immagini della nuova maglia New Balance per la stagione 2021/22 (FOTO)

AS ROMA NEWS – Tra i motivi d’attesa per la nuova stagione c’è la curiosità per la prima maglia della Roma firmata New Balance, dopo che i giallorossi hanno messo fine all’accordo con la Nike, infatti, i Friedkin.

Filtrano dal sito footyheadlines.com le prime indiscrezioni su quella che dovrebbe essere la divisa casalinga dei giallorossi nella prossima stagione.

Come da tradizione New Balance, la maglia appare sobria con il ritorno del colletto dove sono presenti inserti gialli come sui bordi delle maniche.

Fonte: footyheadlines.com