Calciomercato Roma: corsa a tre per Sabitzer, ma il giocatore vuole giocare la Champions

AS ROMA NEWS – C’è anche la Roma su Marcel Sabitzer, polivalente centrocampista del Lipsia e della nazionale austriaca recentemente eliminata dall’Europeo proprio per mano dell’Italia.

L’austriaco classe 1994 ha un contratto in scadenza a giugno 2022 e, secondo Sport Bild, starebbe pensando di non rinnovare per iniziare una nuova avventura altrove. Le tre big europee, Roma, Milan e Arsenal, fanno sul serio e già quest’estate per il club tedesco e il giocatore potrebbero arrivare così offerte importanti.

Sabitzer però avrebbe espresso al suo entourage il desiderio di continuare a giocare la Champions League anche nella sua eventuale nuova destinazione, e questo mette il Milan in posizione di vantaggio rispetto alle concorrenti.

Marcel Sabitzer, 27 anni, è un centrocampista dalle caratteristiche più offensive, ma abile anche in fase di interdizione. E’ un calciatore completo, che può giocare in diverse zone del campo. Nel Lipsia ha realizzato diversi gol, 9 in 39 partite solo lo scorso anno.

Fonte: Sport Bild