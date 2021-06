Xhaka: “Intervista in italiano? Non ancora. Tutti sanno cosa rappresenta la Roma…”

AS ROMA NEWS – Granit Xhaka è promesso sposo alla Roma. Il centrocampista svizzero è molto vicino a vestire la maglia giallorossa ma ogni discorso è rimandato alla conclusione dell’Europeo.

Dopo aver centrato con la sua nazionale una clamorosa qualificazione con la favorita Francia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in cui ha toccato anche l’argomento calciomercato:

“Intervista in italiano? Non ancora.. (ride). Futuro in Italia? È sempre interessante imparare una nuova lingua. Scuole di italiano a Roma? Vediamo, tutti sanno cosa rappresenta la Roma. Ora sono un giocatore dell’Arsenal, parlerò dopo il torneo“.

Fonte: Sky Sport