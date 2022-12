Xhaka: “Perché non sono giallorosso? Chiedete alla Roma”. Ecco il motivo del suo mancato arrivo a Trigoria

AS ROMA NEWS – Granit Xhaka, capitano e leader della Svizzera impegnata al mondiale e vicina alla qualificazione alla fase a eliminazione diretta, era stato a lungo corteggiato dalla Roma nel primo anno di Mourinho in giallorosso.

Poi però la trattativa, durata per diverse settimane senza sbloccarsi, non si è mai concretizzata. Oggi il Corriere dello Sport racconta di un botta e risposta avuto con il calciatore in merito al suo mancato approdo nella Capitale.

A precisa domanda, Xhaka ha risposto: “Dovresti chiederlo alla Roma”. Davanti alle insistenze del giornalista, lo svizzero ha glissato sulla sua versione dei fatti: “Te la racconto un’altra volta, quando non ci sente nessuno. Ma se chiedi a loro (i colleghi svizzeri) conoscono bene la storia“.

La verità di Xhaka sarebbe dunque questa: il suo mancato trasferimento alla Roma non sarebbe dipeso dalla distanza delle parti nella negoziazione, che si sarebbe potuta appianare qualora il giocatore avesse voluto spingere per raggiungere l’obiettivo.

Xhaka sembrava convinto di voler lasciare i Gunners e aveva già la testa alla Roma, ma quando Arteta gli ha comunicato di essere intenzionato a costruire la squadra attorno a lui, ha accettato volentieri di restare a Londra e ha rinnovato il contratto. Mettendo fine alla liason con i giallorossi.

Fonte: Corriere dello Sport