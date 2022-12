Juventus, le intercettazioni: “Situazione delicata come Calciopoli”, “La Consob? La supercazzoliamo…”

ALTRE NOTIZIE – Se i giornali sportivi oggi in edicola preferiscono dedicarsi ad altri argomenti più futili come il possibile arrivo di Del Piero nella dirigenza bianconera, quelli nazionali come il Corriere della Sera si concentrano su temi più scottanti che inguaiano la posizione già scomoda della Juventus.

Stanno facendo discutere in particolar modo le intercettazioni rese note dai quotidiani che aggiungono nubi nere intorno al club torinese. Tipo quella di Stefano Cerrato, direttore finanziario juventino, che si faceva gioco dell’organo di controllo della Borsa parlando dello scambio Tongya/Aké col Marsiglia e valso una plusvalenza di 8 milioni: “Tanto la Consob la supercazzoliamo”, diceva a un collega il direttore finanziario della Juve Stefano Cerrato, parlando dello scambio con il Marsiglia Tongya/Aké e valso una plusvalenza di 8 milioni.

Ma ancora più pesanti sono le parole intercettate tra il ds Federico Cherubini e Bertola, capo dell’area buisiness della Juventus. La sera del 22 luglio i due prenotano un tavolo al ristorante «Cornoler», a due passi dal centro e dalla vecchia sede della Juve. Poco prima dell’appuntamento i militari del nucleo di polizia economico finanziaria riescono a piazzare le microspie. Sarà l’unica intercettazione ambientale dell’inchiesta, ma una delle più produttive, dal punto di vista investigativo, con oltre tre ore di conversazione captate.

Ovviamente, si parla di pallone e affari, di plusvalenze e del capo dell’area tecnica Fabio Paratici, che da pochi giorni aveva lasciato il club. “Io l’ho detto a Fabio (Paratici, ndr): è una modalità lecita ma hai spinto troppo“, dice Cherubini. “E lui mi rispondeva: ‘Non ci importa nulla, perché negli scambi se metti 4 o metti 10 è uguale, nessuno ti può dire nulla’”..

Il ds insiste: “Fabio ha avuto carta libera”. La discussione è tale che Bertola confida: “La situazione è davvero delicata. Io in 15 anni faccio un solo paragone: Calciopoli. Lì c’era tutto il mondo che ci tirava contro, questa invece ce la siamo creata noi”.

Fonte: Corriere della Sera