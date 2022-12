Destini diversi per i due giovani talenti: Bove verso la cessione al Lecce, Volpato resta

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – L’ultima parola sul destino dei due giovani prodotti del vivaio giallorosso spetterà a Josè Mourinho. Ma il futuro di Edoardo Bove e Cristian Volpato sembra essere indirizzato.

Stando a quanto scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport, per il centrocampista la strada più probabile è quella della cessione. E non in prestito secco per sei mesi, una soluzione che non dà garanzie sull’impiego del calciatore, che ha bisogno di giocare per poter crescere.

La strada più gradita da tutti è quella della cessione in prestito con diritto di riscatto, con la Roma che vorrebbe mantenere il contro-riscatto sul giocatore. L’alternativa è una cessione a titolo definitivo, ma solo per una cifra importante: sul giocatore ci sono Sassuolo, Spezia, Cremonese, Lecce e Salernitana.

I salentini nelle ultime ore hanno accelerato, scrive oggi la Gazzetta dello Sport, pronti ad accettare la formula gradita a giocatore e club, particolare che sta sbaragliando la concorrenza.

Discorso diverso per Cristian Volpato: anche lui ha parecchie offerte (il Sassuolo su tutti, piace anche al Monza), ma la Roma, almeno fino a giugno, sembra intenzionata a non farlo muovere. Il giovane trequartista è un valore aggiunto in una squadra che fatica ad essere pericolosa davanti.

Fonte: Corriere dello Sport / Gazzetta dello Sport