Recupero e riscatto: ecco il piano per Wijnaldum

AS ROMA NEWS – Sull’aereo in mezzo ai compagni, sul campo accanto a loro. Georginio Wijnaldum, scrive l’edizione odierna de Il Tempo, si appresta a completare il recupero dall’infortunio alla tibia. Il suo nome verrà infatti inserito nella lista dei convocati della Roma per il ritiro in Portogallo, anche se l’olandese non sarà ancora pronto per allenarsi in gruppo.

La sua presenza in Algarve sarà tutt’altro che simbolica, perché la settimana di lavoro differenziato sulla costa lusitana, sotto lo sguardo dello staff tecnico e dei medici, è una sorta di prova generale per il suo definitivo rientro.

Impossibile stabilire i tempi certi, nella migliore delle ipotesi Wijnaldum potrebbe allenarsi a Trigoria a partire dagli ultimi giorni del 2022, non è però da escludere che alla fine possano servirgli o due settimane in più.

Di sicuro Mourinho punta ad averlo disponibile già a gennaio, non per la prima partita con il Bologna ma da quella successiva con il Milan in poi tutto è possibile. La Roma considera Wijnaldum il vero “acquisto” per la seconda parte di stagione, insieme ovviamente a Solbakken.

Fonte: Il Tempo